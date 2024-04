Elicotteri si scontrano alle prove della parata militare e si schiantano al suolo | 10 morti

(Di martedì 23 aprile 2024) Gravissimo incidente aereo in Malesia. Nella mattinata di martedì 23 aprile, almeno dieci persone sono morte dopo che duesi sono scontrati in volo durante leper unaMarina reale malese. La tragedia si è verificata nella città di Lumut, nello stato occidentale di Perak, che ospita una basemarinadello Stato asiatico. Impressionante il video dell’incidente.Leggi anche: Svizzera, elicottero si schianta sul Petit Combin: il bilancio è di tree tre feriti Il video dell’incidente Lo scontro tra i duein Malesia, ripreso da diverse telecamere e il cui video è diventato subito virale sui social, è avvenuto intorno9.30 ora locale (le 3.30 del ...

