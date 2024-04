Elezioni regionali Basilicata - Bardi fa il bis Meloni esulta | Vittoria del centrodestra

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Qualcuno l'ha ribattezzata l'Ohio italiana (l'azzurro Paolo Barelli dixit). Dopo l'Abruzzo, il centrodestra 'conferma' anche la Basilicata con Vito Bardi , voluto da Forza Italia, che guiderà la Regione per altri cinque anni. Il governatore uscente la spunta per la seconda volta dopo le ultime Elezioni del 2019 grazie sicuramente alla compattezza della coalizione e alla tenuta del suo 'buon governo' ... (dayitalianews)

Tutto come da previsioni. Il candidato del centrodestra Vito Bardi è stato confermato governatore della Basilicata con il 56,63% dei voti, secondo i risultati definitivi dello scrutinio delle elezioni regionali . Piero Marrese del centrosinistra ha ottenuto il 42,16% dei consensi. Al terzo... (today)

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata : è martedì 23 aprile 2024. Francesco PIO ucciso DAL pitbull . Tragedia a Campolongo, vicino a Eboli (Salerno): un bambino di 15 mesi , Francesco Pio, è stato azzannato e ucciso da due pitbull di... (today)

Poco meno di 568.000 lucani chiamati al voto per eleggere il presidente della Basilicata. Niente ballottaggio: il candidato che prende un voto più degli altri vince e ottiene la maggioranza nel Consiglio regionale, anche se non ha raggiunto la soglia del 50%. A scrutinio ancora in corso, diversi esponenti del centrodestra si sbilanciano e chiamano la vittoria del presidente uscente Vito Bardi, sostenuto dai partiti che compongono la ... (open.online)