ELE A torna il 10 maggio con ACQUA

Tempo di lettura: 3 minutiI ME Contro TE, attori, cantanti e scrittori noti anche come Luì e Sofì – duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia – tornano a Eboli con “LO SHOW DEI 10 ANNI” lo spettacolo che celebra il loro primo decennio di ...

DORIAN ELECTRA, pop-provocateur capace di abbattere i confini gender, simbolo della sperimentazione musicale torna in Italia in occasione del Fanfare The World Tour il 6 giugno presso il Circolo Magnolia a Milano. Biglietti solo su DICE in vendita ...