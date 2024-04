El Bilal Touré - una serata con gol e 100 minuti in campo per prendersi l’Atalanta

Bergamo, 22 aprile 2024 – finalmente ecco El Bilal Toure’, a segno alla sua prima partita da titolare, a Monza, con un gol decisivo per i tre punti L’Atalanta sorride, perché l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra, 28 milioni versati a fine luglio agli spagnoli dell’Almeria, finalmente ha lasciato il segno, il primo della sua esperienza atalantina, segnando la rete del raddoppio nerazzurro ieri sera a Monza, gol decisivo nel successo ... (sport.quotidiano)

La titolarità e il duro lavoro premiano El Bilal Touré: L’Atalanta si gode il suo recupero, aspettando la consacrazione l’anno prossimo La pazienza è sempre la virtù dei campioni, ma dall’altra parte, come insegna per esempio la Formula 1, non è mai troppo tardi per essere lì a lottare con primi, a patto di essere […] (calcionews24)

Il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Monza: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Atalanta e Monza si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI Monza Atalanta 78? CAMBI PER IL Monza: Dentro D’Ambrosio, Colombo, Caldirola 71? Ruggeri Lookman per El Bilal per De […] (calcionews24)

Bergamo, 27 marzo 2024 – Due gol in due partite amichevoli con la sua nazionale del Mali. L’Atalanta sorride, perché sta arrivando il momento di El Bilal Toure’, l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra: 28 milioni versati a fine luglio agli spagnoli dell’Almeria per avere questo attaccante classe 2001 di enormi potenzialità, ancora tutte da esprimere. Dopo gli infortuni Il giocatore più pagato nella storia delL’Atalanta, pronto ... (sport.quotidiano)

Bergamo, 22 marzo 2024 – Attenzione a El Bilal Touré, possibile arma offensiva in più per l’Atalanta in questo rush finale primaverile. Dalla ripresa del campionato, da sabato 30 marzo, la Dea in appena otto settimane, in 56 giorni, giocherà da un minimo di 14 partite, una ogni quattro giorni, che potrebbero diventare persino 18 se dovesse approdare alle finali di Coppa Italia e di Europa League. Per questo Gian Piero Gasperini ha dato spazio e ... (sport.quotidiano)