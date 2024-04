Educazione stradale all’asilo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Non è mai troppo presto per imparare le regole della sicurezza. A Parabiago, in provincia di Milano, gli agenti della Polizia locale hanno fatto lezione ai bambini della scuola materna. Per catturare l’attenzione dei più piccoli sono state utilizzate delle slide colorate con dei disegni animati. Una volta imparati i principali segnali stradali nel cortile dell’asilo è stata fatta una vera prova pratica con i vigili che hanno fischiato a anche multato i bimbi che non hanno rispettato le regole della strada e non si sono fermati allo stop, oppure non hanno attraversato sulle strisce. Il progetto che è iniziato in questi giorni prevede un totale di otto lezioni tra teoriche e pratiche. Alla fine ai bimbi dell’asilo verrà consegnata anche la “patente“.