Protesta con Palazzo Vecchio, il sindacato nazionale autonomo giornali (Snag), per la delibera con la quale il Consiglio comunale di Firenze ha approvato ieri, 22 aprile 2024, limitazioni alla vendita di prodotti editoriali da parte delle edicole del centro storico

Firenze "Le amministrazioni comunali possono fare molto per le edicole, sono ancora poche quelle che si attivano. Tra queste, il Comune di Firenze merita un particolare plauso". Il presidente della Fieg , Andrea Riffeser

Firenze , 22 aprile 2024 – Meno souvenir e più giornali. Lo prevede la delibera approvata in Consiglio comunale nell'ultima seduta ordinaria, e illustrata in aula dall'assessore al Commercio di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini. L’obiettivo è ...

Edicole a Firenze: il Comune impone di vendere meno articoli extra giornali. Il sindacato Snag si oppone - Protesta con Palazzo Vecchio, il sindacato nazionale autonomo giornali (Snag), per la delibera con la quale il Consiglio comunale di Firenze ha approvato ieri, 22 aprile 2024, limitazioni alla vendita

