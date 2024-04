Ecco materialmente come arrivano le armi Usa all' Ucraina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 aprile 2024) Ora che gli usa hanno votato a favore per l’invio di nuove grandi forniture diall’, le domande più logica che nascono sono due. La prima:gli Stati Uniti potranno accelerare la produzione. La seconda:si può far arrivare in fretta il materiale bellico alla Difesa di Kiev. Sulla prima la risposta esiste ed è un programma che la politica di Washington ha già votato consentendo rapidi approvvigionamenti dei materiali, accorciando i tempi burocratici per le autorizzazioni. Già alla metà di febbraio Lockheed Martin e Raitheon si erano predisposte per aumentare la produzione dei suoi sistemi d'arma per soddisfare l'aumento della domanda in un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza, a cominciare dalla necessità di riportare le riserve stoccate negli arsenali nazionali ai livelli ...