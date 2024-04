Ecco Louis Kate Middleton pubblica la foto del figlio nel giorno del compleanno | gran parlare sui social

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 aprile 2024), prima il giallo, poi il sollievo. Oggi è una giornata speciale per la moglie del principe William che come tutti ormai sanno si sta sottoponendo alle cure per il tumore. Proprio nei giorni scorsi gli esperti di cose reali hanno spiegato che dai gesti del primogenito di Re Carlo e dell’indimenticata Diana è possibile capire quali sono le condizioni di. Le recenti apparizioni di William, sempre sorridente, a diversi eventi pubblici starebbero a significare che tutto procede per il meglio. Al momento non ci sono informazioni o annunci ufficiali sulla salute die così si fanno supposizioni. Allo stesso tempo proprio oggi, martedì 23 aprile,del sestodelda più parti è ...