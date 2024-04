Eboli - bimbo sbranato da due pitbull | domani l’autopsia

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 23 aprile 2024) Nella giornata di ieri, lunedì 22 Aprile, undi 15 mesi è stato azzannato e ucciso da duein località Campolongo ad. Da una prima ricostruzione, i due cani avrebbero aggredito il piccolo che pare fosse in braccio allo zio mentre uscivano di casa. La madre ha provato ad intervenire, ma è stata a sua volta aggredita. Intorno alle 12 di ieri il feretro con il corpo del piccolo ha lasciato l’abitazione di famiglia – come riporta il sito web infocilento.it – per essere portato nell’obitorio dell’ospedale didove, mercoledì 24 aprile, verrà compiuta un’autopsia. Segui ZON.IT su Google News.