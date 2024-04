E-commerce - OnShop disponibile su Amazon

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos/Labitalia) -, pioniere del digital cash, prosegue nella sua missione di rivoluzionare l'esperienza degli acquisti online, segnando un'altra tappa significativa nel suo percorso grazie alla collaborazione con. Attraverso il suo innovativo sistema che elimina la necessità di carte, wallet o conti bancari, e che si avvale di un voucher usa-e-getta per garantire la massima sicurezza, il servizio continua a ridefinire i parametri dello shopping in rete. Promuovendo inclusione e uguaglianza, e adottando innovazioni e tecnologie all'avanguardia,ha immediatamente attirato l'interesse di importanti insegne della gdo (supermercati) e gds (negozi di elettronica), oltre a numerosi rivenditori autorizzati, presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Queste partnership strategiche ...