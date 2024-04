Due naufraghi che avrebbero mangiato il cibo rubato | indizi e confessioni

Stasera va in onda su Canale 5 la quinta puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria: ecco le anticipazioni di quello che vedremo. Questa sera, 22 aprile 2024, in prima serata, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata de L'Isola dei Famosi 2024. Durante il quinto appuntamento di questa edizione del reality show, i concorrenti che si sono negativizzati torneranno in gioco, mentre uno tra i nominati dovrà abbandonare definitivamente ... (movieplayer)

Sono ore cariche di tensione quelle dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024 anche a causa di alcuni provvedimenti disciplinari decisi dalla produzione del reality. Infatti, poco prima della puntata di lunedì 22 aprile 2024, due concorrenti sono arrivati ad urlarsi in faccia per il riso, visto che uno di loro aveva diritto solo a metà porzione per aver mangiato del cibo rubato alla troupe. E così i due isolani si sono scontrati, non d’accordo ... (anticipazionitv)

Come mostrato nell’odierno daytime della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi, i naufraghi hanno scoperto che Sonny Olumati e Rosanna Lodi sono i nuovi concorrenti del reality. A Playa Segreta, dopo aver costruito la zattera, Sonny e Rosanna, aiutati da Edoardo Stoppa – inviato dal gruppo in missione per conquistare una ricompensa – sono approdati a Playa Espinada. Nell’accoglierli, i naufraghi hanno palesato non poche perplessità ... (isaechia)

Nella quarta puntata del reality show non ci sono stati eliminati ma due nuovi concorrenti sono arrivati in Honduras. Nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi nessun naufrago ha abbandonato il programma. Sono stati nominati quattro concorrenti, uno dei quali sarà eliminato lunedì 22 aprile. Due nuovi concorrenti, Rosanna Lodi e Sonny Olumati, sono arrivati sulla spiaggia, mentre Daniele Radini Tedeschi ha chiesto a Chiara Ferragni dei pandori ... (movieplayer)

Sembra che a L’Isola dei Famosi 2024 stia per sbocciare una coppia, infatti, alcuni addetti ai lavori del reality Mediaset hanno notato una certa vicinanza e sintonia tra due modelli che si sono professati single prima di partire per l’Honduras per intraprendere questa avventura di sopravvivenza. Ma vediamo chi sono i naufraghi in questione e perché è nato il gossip di un flirt tra loro. L’Isola dei Famosi 2024: due isolani sempre più ... (anticipazionitv)