L'eleganza sobria e tradizionale della conduttrice, colonna portante di Mediaset, rivela sempre qualche dettaglio particolare. Nella puntata di sabato 17 febbraio 2024 il vestito di Maria De Filippi a C'è Posta Per Te ha conquistato tutti optando per per un completo mannish color lavagna con pantalone sartoriale firmato Maurizio Miri. La silhouette severa della giacca e del pantalone è tempestata da tanti cristalli che illuminano il colore ... (tvpertutti)

Doppio abito per Lady Diana: il segreto che neppure la principessa conosceva - Dopo 43 anni la stilista che creò l’abito da sposa di Diana ha concesso una nuova intervista, raccontando ulteriori retroscena sul matrimonio sfortunato della principessa ...ilgiornale

Abiti da sposa: città che vai, stile che trovi. Il nostro giro d'Italia in bianco al motto di «Sì, lo voglio» - La stagione dei matrimoni è cominciata: in Italia nelle prossime settimane in molte convoleranno a nozze e, per tante cerimonie, ci saranno altrettanti abiti da sposa. Ci siamo allora chiesti quali si ...vanityfair

“Vivian Maier. Il ritratto e il suo Doppio”, altra grande mostra fotografica a Riccione - Riccione è pronta ad accogliere una nuova coinvolgente rassegna espositiva, “Vivian Maier Il ritratto e il suo Doppio”, dal 20 aprile al 3 novembre 2024 a Villa Mussolini. La straordinaria mostra, c ...chiamamicitta