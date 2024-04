(Di martedì 23 aprile 2024) “Chi rappresenterà la Commissione europea lo decidono gli elettori quando votano, leggiamo troppe volte ricostruzioni secondo cui si vuole decidere ora la maggioranza, si vota per questo altrimenti che si vota a fare? Noi vogliamo rafforzare il più possibile la nostra famiglia europee, quella dei conservatori”. Così Giovanni, responsabile organizzativo di FdI, in Via della Scrofa. Il deputato quindi si scagliail produrante il quale oggi si sono verificati scontri: “Ci sono in questo momento estremisti di sinistra approfittare della drammatica crisi in Medio Oriente per provare ad alzare la tensione e portare avanti delle modalità di intervento politico che condanniamo con fermezza e nettezza – dice ancora– Scontrarsi con la polizia, ...

Di Cesare aveva scritto: "La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee". La replica di Donzelli : "Non sono queste le idee che non si cancellano da insegnare alla Sapienza " "Ma davvero @DiDonadice ha fatto questo ...

Donzelli contro le proteste pro Palestina di Torino: “Giocare alla guerriglia urbana non è il modo per manifestare per la pace” - Secondo il deputato i manifestanti sono "estremisti di sinistra" che si "approfittano della drammatica crisi in Medio Oriente" ...ilfattoquotidiano

Pnrr: Renzi, ‘un marchettificio, soldi a Brunetta una barzelletta’ - Roma, 23 apr (Adnkronos) – “Il Pnrr è diventato un marchettificio”. Lo ha detto Matteo Renzi, in Senato, sul Dl Pnrr. “Il Pnrr serve a rilanciare il Paese o il Cnel E’ una barzelletta. Voi restituite ...ilsannioquotidiano

Europee, Donzelli: lavoriamo per una maggioranza come in Italia - Roma, 23 apr. (askanews) -'Abbiamo già portato dei risultati importanti facendo già cambiare l'Europa avendo nel Parlamento europeo la pattuglia ...notizie.tiscali