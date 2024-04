Donna cinese costretta a prostituirsi - denunciato il suo padrone di casa

Una lite sfociata in un’aggressione violenta e che solo per un soffio non è finita in tragedia. E’ successo nella tarda serata dell’1 aprile, in un’abitazione di via Trento. Una donna, di nazionalità cinese, durante una lite con due coniugi, suoi connazionali, si è scagliata con violenza contro l’uomo con una mannaia, procurandogli gravi lesioni. La vittima ha dato immediatamente l’allarme chiamando i carabinieri e così la donna, 44 anni, ... (lanazione)