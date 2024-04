Don Rigoldi e le violenze nel carcere minorile Beccaria | Non ho visto nulla ma mi sento in colpa Avrei dovuto capire

“Una conferenza che non avremmo voluto tenere: è una vicenda dolorosa, una brutta pagina delle istituzioni”. Il procuratore di Milano Marcello Viola commenta così, durante la conferenza stampa, l’operazione che ha portato all’arresto di 13 agenti della polizia penitenziaria, in servizio al Beccaria di Milano , per reati che vanno dai maltrattamenti alla tortura. La procura – Il capo della procura ricorda la “massima collaborazione” della Polizia ... (ilfattoquotidiano)

Milano, 18 apr. (Adnkronos) - La circolare, entrata di recente in vigore nelle carceri, che ha come effetto quello di aumentare fino a 20-22 ore al giorno la permanenza dei detenuti all'interno delle celle sovraffollate, "è una tortura, non c'è altro modo per definirla". Lo spiega don Gino Rigoldi, che per oltre cinquant'anni è stato il cappellano del Carcere minorile Beccaria, e che ha preso parte alla manifestazione - sulla scalinata del ... (liberoquotidiano)