Domani sarà sciopero | E’ il momento di lottare insieme

Vigilia di Coppa Italia in casa Lazio. domani i biancocelesti tenteranno l`impresa contro la Juventus per ribaltare il 2-0 subito allo Stadium... (calciomercato)

Cresce l`attesa per il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma domani sera a San Siro, gara valida per la 33esima giornata. Una... (calciomercato)

In una vigilia sicuramente più sentita a Verona che a Modena è coach Radostin Stoytchev a presentare il match di domani sera che vedrà opposte Rana e Valsa Group per un posto nella finale per il quinto posto e la speranza di conquistarsi la Challenge Cup nella prossima stagione: "Non ci sono tante cose diverse da dire rispetto al match di pochi giorni fa – racconta il tecnico bulgaro, riferendosi al 3-1 di Verona su Modena durante il girone ... (sport.quotidiano)

Il team principal della Ferrari: "La gara è lunga e il podio è possibile" SHANGHAI (CINA) - "E' stata una sessione caotica, abbiamo faticato parecchio. Però stamattina avevamo un buon passo sulla lunga distanza, abbiamo perso tanto tra la curva 1 e la 3, più del distacco dalla prima fila. Dobbiamo c (ilgiornaleditalia)

Roma, 17 apr. (askanews) – Ultimi ritocchi per la squadra del presidente designato di Confindustria, Emanuele Orsini. Tra conferme e new entry saranno tredici i vicepresidenti che affiancheranno Orsini nel suo mandato. Entrerà nel team in qualità di special advisor anche Antonio Gozzi, presidente di Federacciai ed ex candidato alla successione di Carlo Bonomi. Ruolo di special advisor anche per Gianfelice Rocca, presidente del gruppo ... (ildenaro)