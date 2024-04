DL PNRR - Castellone M5S | La priorità di questo governo è tendere la mano agli antiabortisti

Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – “Dopo il taglio dal Pnrr di oltre 500 strutture tra ospedali e case di comunità; dopo il taglio di oltre 800 posti letto di terapia intensiva, come se la pandemia non fosse mai esistita e non ci avesse insegnato niente; ...

PNRR , Castellone (M5S) : “La propaganda di questo Governo non può nascondere la realtà. L’interesse di uno può essere a discapito di tutti” “Le bugie vengono sempre fuori – così la Vice Presidente del Senato Castellone in una nota Facebook -. E ...

Il M5s scende in campo per la "gravidanza per altri solidale e altrustica" - Domani convegno in Senato sul disegno di legge del M5S per regolamentare la gestazione per altri solidale e altruistica ...ilgiornale

Niente volontari ProVita nei consultori: le opposizioni vogliono eliminare gli emendamenti del centrodestra - Le opposizioni, con Pd, Avs, M5S e Iv, chiedono di eliminare con alcuni emendamenti la norma che vuole la presenza di volontari ProVita nei consultori. I dem hanno anche depositato un ordine del giorn ...msn

Salute, Castellone: “Servono più medicina territoriale e più personale” - “Meloni evita di parlare della spesa sanitaria in rapporto al Pil. Ma non avevamo mai livelli così bassi come gli attuali” ...lanotiziagiornale