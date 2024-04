Django - tre giorni festival in Anteprima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Di fatto un’di quel che sarà, ma con la ‘A’ maiuscola per il suo carattere d’evento assolutamente speciale. Per il 2024 ilinternazionale di chitarra Toscana, organizzato dall’associazione culturale Habanera con la direzione artistica di Maurizio Geri, raddoppia e si arricchisce di un’ulteriore sezione primaverile, dal titolo "" appunto, in programma al circolo L’Unione di Tafoni. Undi tre, 26, 27 e 28 aprile tra concerti, jam session e dimostrazioni finali dei laboratori, con la partecipazione di musicisti provenienti da tutta Italia. L’intento è di dare continuità temporale alla rassegna d’agosto, che si sta affermando come uno dei più interessanti appuntamenti musicali dell’estate. Sul fronte della ...