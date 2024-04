Diventare genitori | i primi 1000 giorni sono decisivi per la salute del bambino e la costruzione di una genitorialità positiva

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 23 aprile 2024) “Imparare l’arte di essere”, con un progetto educativo condiviso a livello di coppia, riuscendo a dare regole chiare per garantire ai propri figli una crescita sana, serena ed equilibrata: è un percorso da costruire giorno per giorno, in un lavoro di squadra con la scuola e le altre istituzioni sociali, ma che non è privo di ostacoli, soprattutto nella complessità dei nostri tempi. Unanime il monito degli esperti: non bisogna essereperfetti, maaffidabili per i propri figli., se ne è discusso nell’evento romano ‘Verso una nuovaalità: percorsi, sfide e soluzioni nella crescita familiare’ tenutosi a nella Clinica Villa Mafalda Di questi temi si è discusso all’evento “Verso una nuovaalità: percorsi, sfide e ...