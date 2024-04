Dispositivi medici - le startup che ne inventano di nuovi

Pechino, 10 apr – (Xinhua) – Christian Hauer, membro del consiglio di amministrazione del conglomerato sanitario tedesco Fresenius Kabi, elogia l’efficienza e la crescita della filiale cinese di Nanchang, affermando che sono previsti ulteriori investimenti in Cina. Agenzia Xinhua (romadailynews)

Sono stati rinnovati i vertici delle 7 associazioni di categoria, che compongono Confindustria Dispositivi Medici. Le assemblee riunite delle associazioni che compongono la federazione presieduta da Nicola Barni hanno infatti rieletto Sandro Lombardi (Widex Italia) alla presidenza di Anifa, Associazione nazionale dei fabbricanti di audioprotesi, e Filippo Lintas (Sapio Life) al vertice di Home & Digital Care, che raccoglie le ... (ildenaro)

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–atsec AB Stockholm, Sweden, è entusiasta di annunciare: siamo la prima struttura di test autorizzata IEEE! Siamo stati ufficialmente approvati come struttura di prova autorizzata IEEE, il che rende atsec AB Stockholm, Sweden la prima azienda in grado di fornire test su dispositivi medici secondo la normativa IEEE 2621. Altre sedi comprendono atsec corporation Austin TX, USA e atsec GmbH Monaco, Germania. IEEE, ... (seriea24)

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - Da oltre un anno sulle aziende del settore dei dispositivi medici, rispetto alle altre, pesa un fardello di circa 1,2 miliardi di euro per gli sforamenti del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e 3 mld per l'arco 2019-2022 , il temuto payback che nessun governo e nessuna legge di bilancio finora sono riusciti a risolvere. Il 2023 ha visto le aziende scendere anche in piazza a Roma in diverse occasioni contro ... (liberoquotidiano)