Disertori senza documenti | Kiev mobilita i 25enni e incoraggia il ritorno in patria

(Di martedì 23 aprile 2024) L'Ucraina ha portato l'età dizione a 25 anni e prepara misure perre ilindegli uomini in età militare dopo aver inasprito le sanzioni per chi si sottrae alla leva. «Stare all'estero non solleva il cittadino dai suoi doveri verso la», ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, «Presto il Ministero degli Affari Esteri fornirà ulteriori chiarimenti». Kuleba non ha specificato quali misure siano già state introdotte e quali siano ancora allo studio. Un documento pubblicato dai media ucraini, non confermato da, ipotizza la sospensione dei servizi consolari per tutti gli uomini ucraini di età compresa tra i 18 e i 60 anni. Tra queste, ad esempio, il rinnovo del passaporto e il rilascio all'estero solo dei...

Tregua olimpica, il Cremlino gela Macron: Kiev si riorganizzerebbe. Zelensky: senza Usa non vinciamo - Borrell: "Le situazioni di Ucraina e Israele non si possono paragonare" "Se fossi al posto di Zelensky ne approfitterei per ribadire che l'Ucraina è sotto bombardamenti in modo anche più massiccio", m ...msn

Ucraina, dove vanno i Disertori russi: in Kazakhstan, ma senza una nuova vita - Di Euronews Cosa significa vivere come un disertore all'estero. Il dramma dei giovani russi sfuggiti alla guerra di Putin in Ucraina e finiti in Paesi che li guardano con sospetto, come il Kazakhstan ...informazione