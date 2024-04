Di giorno truffava gli anziani - la sera la vita da boss | chi è Emanuele Pirr - incastrato dall’ostentazione sui social

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024) L’illusione di invincibilità e i festeggiamenti ostentati suimedia hanno segnato la fine della corsa perDonatoo, un giovane di 29 anni, che insieme ai suoi complici ha messo in atto una serie di truffe ai danni divulnerabili in Italia. La loro ultima vittima, una donna di 73 anni residente a Piazza Vescovio a Roma, ha perso gioielli per un valore di oltre 50.000 euro. “Signora, sono un carabiniere” : il metodoo Il modus operandi dio era sinistramente ingegnoso: spacciandosi per un carabiniere, informava le sue vittime di incidenti fasulli coinvolgenti i loro parenti per spingerle a consegnare denaro e preziosi, affermando che questi servivano per ere conseguenze legali gravi ai loro cari. Nell’episodio più recente, ...