Devitalia connette il Centro Sportivo Coni di Tirrenia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Pisa, 23 aprile 2024 - A 12 Km da Pisa, all'interno del Parco di San Rossore, sorge l'ennesima eccellenza del territorio a volte un po' troppo nascosta. Si tratta del bellissimodel, nato nel 1970, completamente immerso nella macchia mediterranea con ben 4 campi da calcio in erba naturale, 11 campi da tennis in/outdoor di diverse superfici, un campo per i Beach Sports all’interno della moderna Arena riscaldata, una pista di Pump Track per Skateboard e Bike, 3 palestre attrezzate dedicate a Ginnastica e Pole Dance, un campo di Atletica Leggera per le discipline da pista e lanci, un palazzetto polivalente per la Scherma, il Basket ed il Sitting Volley. Tutto, come abbiamo detto, interamente immerso nella natura, perché, si sa, l'atleta ha bisogno di relax e un ambiente sano intorno a sé, ma lo sport del nuovo ...