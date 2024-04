Derby Milan-Inter - Zazzaroni | Pioli sembrava chiedersi cosa facesse lì

“Sono felice per Simone Inzaghi, con quel modo tutto suo di fare l’allenatore. Non è un grande comunicatore, sa però parlare ai giocatori, li responsabilizza e tranquillizza, ed è la cosa che più conta. Ho ancora negli occhi il volto di Pioli che sembrava si chiedesse cosa ci faccio ancora qui? ... (sportface)

“Per Motta lo 0-0 finale ha lo stesso peso specifico di quello di Allegri, pur se ottenuto con una prestazione di livello superiore, e finisce per favorire De Rossi, la Roma, che oggi, vincendo a Udine, si porterebbe a un solo punto. In precedenza il Derby si era rivelato un efficacissimo spot per ... (sportface)