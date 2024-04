Derby Milan-Inter - Ausilio | Già fatti due acquisti Mi sono stirato per …

(Adnkronos) - L'Inter è campione d'Italia 2023-2024. I nerazzurri allenati da Inzaghi conquistano lo scudetto, il 20esimo nella storia del club, grazie alla vittoria per 2-1 nel derby sul campo del Milan nel match valido per la 33esima giornata. I gol di Acerbi e Thuram valgono il successo che garantisce il titolo aritmetico: con 86 punti, l'Inter non può più essere raggiunta dai cugini, fermi a quota 69. Il derby scudetto (per i nerazzurri) ... (liberoquotidiano)