Deloitte | Ia svolgerà un ruolo chiave per settore insurance

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos/Labitalia) - “L'intelligenza artificiale sta trasformando il mondo assicurativo e il suosu tre direttrici principali. Innanzitutto, il modello operativo e tecnico sta evolvendo in logica di efficienza e data-driven, grazie all'utilizzo esteso dei dati dalla stima del rischio in sede di underwriting, fino alla liquidazione del sinistro. Ad esempio, in ambito gestione sinistri ci sono già attori innovativi che utilizzano l'IA per la verifica e la stima automatica dei danni a veicoli ed edifici sulla base di immagini acquisite da smartphone, rendendo 10 volte più veloce l'intero processo. O ancora, in relazione ai rischi climatici, grazie all'IA e all'integrazione di miliardi di data point, è possibile stimare e liquidare preventivamente un potenziale sinistro alcuni giorni prima che questo si verifichi, offrendo assistenza all'assicurato e ...