(Di martedì 23 aprile 2024) Cambia la patente a punti per i cantieri. Arriva un limite ai poteri di Poste nell'ingresso in PagoPa. Facilitate le assunzioni degli specializzandi nella sanità. Via libera ai pronei...

Via libera del Senato al decreto Pnrr , blindato con la fiducia : c'è anche la norma , che aveva causato polemiche nei giorni scorsi, per aprire le porte dei consultori alle associazioni antiabortiste. Dall'opposizione critiche nel merito e nel ...

Decreto Pnrr, dai pro-life nei consultori ai medici gettonisti: cosa prevede il Dl approvato dal Senato - Cambia la patente a punti per i cantieri. Arriva un limite ai poteri di Poste nell'ingresso in PagoPa. Facilitate le assunzioni degli specializzandi nella sanità. Via libera ai prolife ...ilmessaggero

Il Decreto Pnrr è legge con fiducia, scontro sui pro life nei consultori - Tra mille polemiche e una maggioranza sempre più lontana dall'opposizione, passa al Senato con 95 sì, 68 no e un astenuto (ANSA) ...ansa

Via al Decreto Pnrr, dalla patente a punti alla sanità - Cambia la patente a punti per i cantieri. Arriva un limite ai poteri di Poste nell'ingresso in PagoPa. Facilitate le assunzioni degli specializzandi nella sanità. Via libera ai prolife nei consultori.ansa