Deadpool & Wolverine - l' easter egg su Iron Man che nessuno ha notato

Mancano ancora diversi mesi ma l’attesa per Deadpool & Wolverine è già febbrile e la pellicola diretta da Shawn Levy promette di diventare un nuovo blockbuster. In attesa dell’uscita nelle sale italiane – in programma per il prossimo 24 luglio, ...