Bergamo, 20 aprile 2024 – L’Atalanta che vola sulle ali dell’entusiasmo, dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League, domani sera nel posticipo domenicale (ore 20.45) vuol completare questa settimana da ricordare andando a vincere il derby regionale a Monza . Da quando i biancorossi sono in serie A tre vittorie su tre della Dea che lo scorso anno, era il settembre 2022, si impose per 0-2 all’ex Brianteo portando all’esonero di ... (sport.quotidiano)

Bergamo, 20 aprile 2024 – L’Atalanta che vola sulle ali dell’entusiasmo, dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League, domani sera nel posticipo domenicale (ore 20.45) vuol completare questa settimana da ricordare andando a vincere il derby regionale a Monza . Da quando i biancorossi sono in serie A tre vittorie su tre della Dea che lo scorso anno, era il settembre 2022, si impose per 0-2 all’ex Brianteo portando all’esonero di ... (sport.quotidiano)

Monza . Nel giorno in cui 200 motorini sono partiti da Bergamo e hanno attraversato Lecchese e Brianza per sostenere l’Atalanta , i nerazzurri riaccendono i motori e si rimettono all’inseguimento dei piazzamenti Champions , trovando la vittoria che mancava da due turni, dallo 0-3 del Maradona. Sul campo del Monza la Dea vince 1-2 salendo a 54 punti, si rimette davanti alla Lazio (52), stacca il Napoli (49) e ora attende lo scontro diretto tra ... (bergamonews)

De Ketelaere torna in copertina. E non solo sul campo da gioco - ATALANTA. Il fantasista belga conquista la prima pagina di Icon, mentre con il pallone tra i piedi è tornato tra i protagonisti.ecodibergamo

Atalanta-Fiorentina (Coppa Italia): orario, dove vederla in TV, notizie e pronostico - Questa settimana torna la Coppa Italia: oltre al match tra Lazio e Juventus, in programma oggi, avrà luogo anche la sfida tra Atalanta e Fiorentina. Entrambi gli incontri sono valevoli per il ritorno ...msn

Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: dove vederla in tv e formazioni: il turnover di Italiano - Secondo e ultimo atto di Coppa Italia a Bergamo: Italiano vuole difendere il vantaggio dell'andata conquistato con la rete di Mandragora ...sport.virgilio