DC Comics ritira delle cover generate da intelligenza artificiale - i fan infuriano

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 23 aprile 2024) La DC ha rimosso tre imminenti variantdi Daxiong (Jingxiong Guo) dopo le accuse secondo cui l’artista avrebbe utilizzato l’generativa (AI), almeno in parte, per produrre le tre copertine per i prossimi numeri di Wonder Woman, Power Girl e Shazam. Sono già state richieste nuoveper ciascuno dei tre titoli. Rich Johnston di Bleeding Cool ha rivelato che la DC si era mossa dopo che un certo numero di persone online avevano accusato Daxiong di fare ricorso all’IA per creare le copertine di cui sopra. Quando le accuse sono state formalizzate per la prima volta, la DC ha dichiarato: “Sono in atto politiche di lunga data secondo cui tutte le opere d’arte devono essere originali dell’artista. Stiamo esaminando i dettagli di questa situazione“. Ciò fa seguito ad accuse simili riguardo ai ...