Da Bella Ciao a Scurati Il 25 Aprile cambia inno ma la musica è la stessa

(Agenzia Vista) Roma , 20 aprile 2024 Si è tenuta a Roma la Manifestazione congiunta di Cgil e Uil con i due segretari Bombardieri e Landini. Il corteo , al grido di "Adesso Basta", è partito dal Circo Massimo in direzione di piazzale Ostiense. Una scia di bandiere rosse e azzurre ha percorso viale Aventino. Durante il percorso i manifestanti hanno canta to Bella Ciao . Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (iltempo)

Fratoianni e Piccolotti, Nick e Eli. Sono la coppia più bella del mondo politico. E sono comunisti . Fabrizio Roncone ne è talmente convinto e deliziato che dedica loro un articolo spumeggiante di elogi esistenzialpolitici. Lui è un “Che del Salento”, dove ha lasciato molte “vedovelle”, un “Califano con l’eskimo”, un “onorevole gruppettaro”. Uno che sarebbe per “la piazza” e per “l’azione” e invece gli tocca fare il deputato (“Dio che ... (secoloditalia)

Nel viaggio in pullman verso Roma per partecipare alla manifestazione per il cassate il fuoco a Gaza gli iscritti della Cgil cantano Bella ciao: compagni in viaggio.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (liberoquotidiano)