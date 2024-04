Cyber intelligence | ecco cosa cercano i servizi segreti

Intelligenza artificiale, cyber, arma di distruzione di massa e materiali dual use, crittoanalisi ma anche archivistica e digitalizzazione documentale. Sono le nuove conoscenze e competenze che l’intelligence italiana sta cercando. Un avviso di ricerca del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, accompagnato da un video, conferma come, al cambiare delle minacce alla sicurezza nazionale, cambi anche l’intelligence. Le ... (formiche)