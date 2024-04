Curve strette - pullman di studenti in gita rimane bloccato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Barga (Lucca), 23 aprile 2024 – Transito momentaneamente interrotto in entrambe le direzioni sulla strada provinciale 7 Fornaci-Barga a causa di un autobus con a bordo una cinquantina didi Roma inin una brutta curva stradale. Pronto intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lucca, partiti dalla sede distaccata di Orto Murato, mentre si attende l’’arrivo dell’autogrù per il recupero del mezzo. L’autobus stava procedendo in direzione Fornaci di Barga con un altro mezzo della stessa azienda, anche questo rimastodi conseguenza dopo la fermata obbligata del primo. Il gruppo dial momento è ospitato, in attesa di una soluzione, nella vicina Pieve di Loppia, anche perché la pioggia battente ha reso impossibile la loro attesa in ...