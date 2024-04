Crystal Palace-Newcastle - Premier League | probabili formazion - pronostici

Con due ottime vittorie, in particolare quella ad Anfield contro il Liverpool, Il Crystal Palace ha preso il largo rispetto ai bassifondi della classifica assicurandosi un finale di stagione senza patemi. Due vittorie anche per il Newcastle, e tre nelle ultime quattro, che hanno tenuto i Magpies in una buona posizione per quanto riguarda la […] InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici (infobetting)

Il Crystal Palace, che ha bisogno di un’altra vittoria per assicurarsi matematicamente la salvezza in Premier League, accoglie il Newcastle United in casa al Selhurst Park mercoledì 24 aprile sera. Mentre gli uomini di Eddie Howe si sono goduti il weekend di riposo, le Eagles si sono scatenate nella demolizione per 5-2 dei rivali londinesi del West Ham United, stabilendo un nuovo record per il club. Il calcio di inizio di Crystal Palace vs ... (sport.periodicodaily)