Crollo di 25 gradi in 8 giorni - l’Italia ripiomba in pieno inverno

(Di martedì 23 aprile 2024) ROMA –in Primavera con un tracollo termico di 25°C in 8: domenica 14 aprile il termometro raggiunse i 33°C all'ombra al Nord, lunedì 22 aprile in Pianura Padana ecco le massime ad una singola cifra, ben sotto i 10. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, risulta molto sorpreso dall'estrema intensità

Caldo addio , torna il freddo sull'Italia. Dopo un weekend quasi estivo, con picchi di 30 gradi in molte città, nel corso della prossima settimana un fronte freddo in arrivo dal...

Brutte notizie in arrivo per tutti coloro che già programmavano il cambio di stagione passando direttamente dall'invero all'estate. E difatti le prime due settimane di aprile sembravano avere indirizzato il percorso in questa direzione. Invece, ...

