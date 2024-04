Cristiano Iovino - chi è il personal trainer aggredito a Milano | et - fidanza -a, Ilary Blasi e Instagram

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 – Momenti di paura, a, per: stando a quanto ricostruito dal Giorno, ilè statomentre stava rincasando, in zona Portello: in cinque-sei, stando allo scarno racconto del 37enne romano, sono scesi da un mini van, l'hanno accerchiato e picchiato a mani nude, per poi allontanarsi in auto.è stato assistito dai sanitari di Areu, anche se non è stato necessario il trasporto in pronto soccorso. Chi è Il lavoro Le passioni Flirt e storie d’amore La querelle-Francesco TottiChi èè nato a Roma e ha 37 anni. Oggi vive tra la Capitale ...