Cresce l’attera per la terza edizione del ‘Trofeo del Nonno’

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiper ladel Trofeo del Nonno, Memorial in onore di Luigi Luciani, Fernando Antonio Pellegrino, Libero Pilla, Aldo Cusano, organizzato dall’ASD SANNITI FIVE SOCCER in collaborazione con AICS e SPORT IN TOUR. Venerdì 26, Sabato, 27, Domenica 28 aprile si vivranno tre giorni intensi e aggregativi giornate di sport a CASA SANNITI che, proprio pochi giorni fa (19 aprile… ha compiuto 5 anni), struttura in gestione dall’ASD SANNITI FIVE SOCCER. Oltre novanta i bambini attesi al torneo, per la categoria Pulcini 2013/14 delle scuole calcio di Benevento e della Provincia – con Sanniti five soccer padroni di casa, Sannio soccer, Giada Montesarchio, Libertas Cerreto (campioni in carica), Calciolandia, ASD Calvi e San Giorgio la Molara, che regaleranno intense ore di sano ...