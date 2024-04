Cos’è l’anedonia - l’incapacità di provare piacere di cui soffriva il figlio di Lory Del Santo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 aprile 2024)è una componente che si riscontra in diverse malattie psichiatriche, come depressione, schizofrenia, disturbi della personalità e disturbi da uso di sostanze, ma anche in condizioni neurodegenerative, incluso il morbo di Parkison: si tratta di sintomo e non di una patologia, che può essere definito come un appiattimento dello stato emotivo. Loren, ildidelche si è tolto la vita nel 2018 a soli 19 anni,di anedonia, probabilmente correlata a un disturbo della personalità.