Cosa fare nel ponte del 25 aprile a Milano | gli eventi per l’anniversario della Liberazione

L’incontro con Gianvito Martino e diversi autori alla Fiera dei Librai, lo spettacolo “L’albergo dei poveri” al Teatro Donizetti, “Il Cervellone” all’Edoné e altro ancora. Sono svariate le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 23 aprile. Ecco gli appuntamenti. Bergamo Sino al 1° maggio sul Sentierone prosegue la Fiera dei Librai di Bergamo. Ecco il programma di oggi. Martedì 23 aprile ore 14:45 Spazio incontri Matteo ... (bergamonews)

Jetpack è un plugin versatile per wordpress che offre una vasta gamma di funzionalità come strumenti per la sicurezza, l’ottimizzazione delle prestazioni, la gestione del traffico, l’immagine e i contenuti, oltre a moduli per il social sharing e le statistiche dettagliate, a partire da oggi diventa a pagamento per alcuni siti web. Vediamo quali siti sono interessati a questo aggiornamento e Cosa fare per risolvere il problema. Jetpack wordpress ... (chiccheinformatiche)

Secondo l'ultimo rapporto di Kaspersky, "State of Stalkerware 2023", c'è stato un preoccupante incremento delle vittime di stalkerware. Quasi 31.000 utenti in tutto il mondo.Continua a leggere (fanpage)

In Italia l’età media della Menopausa (intesa come ultima mestruazione ) è 51 anni ma, come ben sappiamo, il periodo di trasformazione che porta alla cessazione della funzione ovarica dura più a lungo. ... (iodonna)

Bologna, 22 aprile 2024 – L’estate anche in primavera e autunno. Infatti, si chiama ‘Summertime’ l’evento all’interno degli spazi di DumBO, che raccoglie non solo il periodo estivo ma anche la primavera e l’autunno. All’interno dell’ex scalo merci Ravone, dunque, l'estate inizierà il 24 aprile e si chiuderà, in autunno, il 3 novembre (con pausa dal 22 luglio al 29 agosto). Ad animare il distretto urbano di Bologna gestito dalla società Open ... (ilrestodelcarlino)