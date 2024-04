Corre la maratona di Londra idratandosi col vino | beve 25 calici - lo fa per una buona causa

Un’immagine potente, di forza. Era questo il messaggio che voleva trasmettere Louise Butcher, donna inglese che ha scelto di Correre la maratona di Londra di oggi, domenica 21 aprile, in topless. Il motivo? Butcher, 50 anni, ha subito nel 2022 una doppia mastectomia a causa di un cancro al seno. Da allora il suo profilo social e non solo si è riempito di suoi allenamenti, sempre in topless. Ma non aveva ancora mai corso la maratona di Londra ... (ilfattoquotidiano)

E’ un fine settimana, il secondo di aprile, ricco di eventi per gli appassionati e i praticanti di Podismo. Saranno 40 le candeline per il Vivicittà di domenica prossima. La gara organizzata dalla Uisp sarà presente in 39 città. Si corre per la pace, la legalità e l’inclusione. Classifica unica come da tradizione, indipendentemente dalla città dove si corre la competitiva di 10 km. domenica 14 aprile, Vivicittà coinvolgerà 39 città con una ... (oasport)