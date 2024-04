Cormano - richieste di soldi e minacce | arrestato il compagno-estorsore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Milano – Due anni da incubo. Continuediquotidiane. Fino a sabato sera, quando la polizia haper estorsione un trentaquattrenne marocchino che dall'estate del 2022 tormentava la compagna, costringeva a farsi consegnare in varie tranche una cifra compresa tra 30mila e 40mila euro. La denuncia in Questura Il 17 aprile, una quarantenne moldava, residente a, si presenta all'ufficio denunce di via Fatebenefratelli per raccontare il suo calvario, mai rivelato in passato per paura delle possibili ritorsioni del. La donna, madre di due figli avuti da una precedente relazione, racconta che nell'estate del 2022 ha conosciuto il nordafricano in un locale di viale Espinasse e che ha iniziato una storia con lui. Inizialmente premuroso e ...