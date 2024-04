Coprifuoco per i giovani in Francia | Nizza valuta l’estensione agli under 16

La Metro A si rifà il look con lavori di restyling e ammodernamento in vista del Giubileo. Al via da lunedì prossimo, fino al 5 dicembre la chiusura anticipata alle 21 sull'intera linea, dalla domenica al giovedì, per consentire il completamento dei primi lavori di ammodernamento, compresa la sostituzione dei binari della tratta Ottaviano-Battistini. Un servizio che nei giorni di chiusura anticipata verrà sostituito da 76 bus di linea. Benché ... (iltempo)

Ad Alice Springs, la seconda città più popolosa del Territorio del Nord in Australia, l'amministrazione locale ha imposto un coprifuoco di due settimane ai minori di 18 anni dopo alcuni episodi di criminalità: "Non sono al sicuro per strada".Continua a leggere (fanpage)