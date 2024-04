Coppa Italia - oggi semifinale ritorno Lazio-Juve | orario e dove vedere la partita in tv

Lazio-Juventus è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv in chiaro e streaming. Dalla sfida dell’Olimpico uscirà il nome della prima finalista della Coppa Italia ’23-’24 e sia per la Lazio che per la Juventus vincere un trofeo è forse l’ultima occasione rimasta per raddrizzare le rispettive stagioni. Nella Capitale si riparte dal 2-0 di tre settimane ... (ilveggente)

(Adnkronos) – Si gioca oggi, martedì 23 aprile 2024, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. Il match, in programma allo Stadio Olimpico di Roma dalle 21, sarà visibile in esclusiva in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. L’andata è terminata 2-0 per […] (periodicodaily)

Lazio-Juventus è la gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia 2023-2024. Si gioca all'Olimpico con inizio alle 21:00, in diretta esclusiva sia TV sia streaming affidata alle reti Mediaset, in chiaro (Canale 5 e Infinity). Tudor potrebbe recuperare Immobile, Allegri senza Gatti squalificato.Continua a leggere (fanpage)

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Si gioca oggi, martedì 23 aprile 2024, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. Il match, in programma allo Stadio Olimpico di Roma dalle 21, sarà visibile in esclusiva in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. L’andata è terminata 2-0 per i bianconeri. Da una parte c’è chi vede, a portata di mano, la finale numero 22 della sua ... (dayitalianews)

Per la prima serata in tv, martedì 23 aprile, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Sulle ali della musica”. È la vera storia di Antonia Brico, prima donna a dirigere un’orchestra sinfonica, arrivata in America dall’Olanda ancora bambina. Antonia sogna di diventare direttrice d’orchestra, ma nessuno la prende sul serio per – un semplice motivo: è una donna. Sfiderà tutto e tutti per essere ammessa alla Berlin Philharmonic Orchestra. ... (bergamonews)