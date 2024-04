Coppa Italia - oggi semifinale ritorno Lazio-Juve | orario e dove vedere la partita in tv

Lazio-Juventus è la gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia 2023-2024. Si gioca all'Olimpico con inizio alle 21:00, in diretta esclusiva sia TV sia streaming affidata alle reti Mediaset, in chiaro (Canale 5 e Infinity). Tudor potrebbe recuperare Immobile, Allegri senza Gatti squalificato.Continua a leggere (fanpage)

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Si gioca oggi, martedì 23 aprile 2024, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. Il match, in programma allo Stadio Olimpico di Roma dalle 21, sarà visibile in esclusiva in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. L’andata è terminata 2-0 per i bianconeri. Da una parte c’è chi vede, a portata di mano, la finale numero 22 della sua ... (dayitalianews)

Il grande calcio Italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime stagioni (fino al 2027), i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Martedì 23 e mercoledì 24 aprile torna la competizione nazionale con le gare di ritorno delle Semifinali. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in ... (digital-news)

"In questo momento la cosa più importante è centrare gli obiettivi". Parola di Max Allegri, che stasera (alle 21, Canale 5), cercherà di centrare la finale di Coppa Italia contro la Lazio. I bianconeri partono con il vantaggio di 2-0 dell’andata. E Max si affida alla coppia d’attacco già collaudata Chiesa-Vlahovic. Un binomio che in questa stagione non è riuscita a emozionare i tifosi. Il palio una finale e un titolo che vale potenzialmente ... (sport.quotidiano)