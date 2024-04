Coppa Italia - Lazio-Juventus | le probabili formazion - dove vederla in tv e streaming

I pronostici di martedì 23 aprile: Lazio-Juve di Coppa Italia, Arsenal-Chelsea di Premier League e altre partite in giro per il mondo. Al via stasera le semifinali di ritorno di Coppa Italia con la prima sfida tra Lazio e Juventus. I bianconeri partono col vantaggio della gara di andata vinta col risultato di 2-0: da allora i risultati in campionato non sono stati entusiasmanti come in quasi tutto il girone di ritorno. La Lazio ha perso il ... (ilveggente)

Lazio-Juventus è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv in chiaro e streaming. Dalla sfida dell’Olimpico uscirà il nome della prima finalista della Coppa Italia ’23-’24 e sia per la Lazio che per la Juventus vincere un trofeo è forse l’ultima occasione rimasta per raddrizzare le rispettive stagioni. Nella Capitale si riparte dal 2-0 di tre settimane ... (ilveggente)

