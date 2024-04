Coppa Italia - Juventus in finale

Il Regolamento di Lazio-Juventus , match valevole il ritorno della prima semifinale della Coppa Italia 2023 / 2024 . Dopo la vittoria per 2-0 conquistata nella gara di andata, la squadra guidata da Massimiliano Allegri andrà all’Olimpico per cercare di ...

Lazio-Juve 2-1 | Castellanos illude Tudor, Milik manda in finale Allegri - La Lazio sfiora la rimonta, ma si inchina alla Juventus che va in finale di Coppa Italia e stacca anche il pass per la final four di SuperCoppa Italiana. Biancocelesti che giocano una partita ...lalaziosiamonoi

Coppa Italia, La Juventus soffre ma è la prima finalista - In finale non ci sarà il centrocampista Locatelli che, già in diffida, è stato ammonito. La Juventus domani sera aspetterà la vincente tra Atalanta e Lazio che sarà la seconda finalista della Coppa ...firenzeviola

Voti Lazio-Juventus 2-1, Milik salva Allegri: flop Vlahovic, bocciata mezza squadra - Questa sera la Juventus è stata impegnata all’Olimpico di Roma nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio.juvelive