Coppa Italia – Atalanta contro l’incubo Fiorentina | nerazzurri - a 2,25 su Sisal i - a caccia della terza finale in sei anni

Le Probabili formazioni di Lazio-Juventus, match del ritorno della semifinale di Coppa Italia 2023/2024. Si riparte dal 2-0 per i bianconeri nel match di andata all’Allianz Stadium, firmato Chiesa e Vlahovic, ma la squadra biancoceleste di Igor Tudor ha voglia di fare la rimonta davanti al proprio pubblico. La partita è in programma alle 21:00 di martedì 23 aprile e in palio c’è il pass per la finalissima. Le reti nel match di andata arrivarono ... (sportface)

Il grande calcio Italiano torna su Mediaset in chiaro con le semifinali di Coppa Italia 2023-2024. Ecco il calendario completo con le partite in programma nei prossimi giorni su Canale 5 e Italia 1! Coppa Italia 2023-2024, le semifinali in chiaro sulle reti Mediaset Mediaset è pronta a trasmettere in esclusiva assoluta le semifinali di Coppa Italia 2023-2024. Un primato destinato a durare a lungo, visto che l’azienda si è assicurata i diritti ... (superguidatv)