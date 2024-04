Controlli stazioni e treni | 12 arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024) Sono state 31523 le persone controllate nel territorio di Roma e provincia in ambito ferroviario nelle ultime 4 settimane, 1156 direttamente a bordo dei vari convogli. Durante il week end appena trascorso, la squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, ovvero gli investigatori che operano in ambito ferroviario in tutta la regione, nel corso dei consueti servizi volti alla prevenzione e repressione del crimine diffuso, hanno arrestato una persona, per il reato di furto di numerosi capi d’abbigliamento. In particolare, durante un giro di controllo all’interno dello scalo ferroviario di Roma Termini, si sono portati all’interno di un noto esercizio commerciale della stazione ove l’attenzione degli agenti della Polizia Ferroviaria è stata attirata da una donna che, dopo essersi aggirata con fare sospetto fra la merce in esposizione, si è introdotta in ...