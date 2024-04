Contratti di solidarietà agli operai di Mirafiori

(Di martedì 23 aprile 2024) Scatta il contratto dianche per i 1.174 dipendenti del sito Stellantis diimpiegati sulla linea della 500 elettrica. Durerà fino al 4 agosto. Lariguarda già i 968 lavoratori delle linee Maserati. "La firma è necessaria per preservare il massimo possibile di posti di lavoro" commenta la segretaria della Fismic Torino, Sara Rinaudo.

Scatta il contratto di solidarietà anche per i 1.174 dipendenti del sito Stellantis di Mirafiori impiegati sulla linea della 500 elettrica. Durerà dal 23 aprile al 4 agosto. La solidarietà riguarda già i 968 lavoratori delle linee Maserati. "La firma è necessaria per preservare il massimo possibile di posti di lavoro, garantire un percorso di transizione dignitoso e per la migliore tutela del reddito. È sempre più urgente però che il governo ... (quotidiano)

La speranza era che l’ auto elettrica potesse rilanciare Mirafiori , dopo 13 anni di ricorso quasi strutturale alla cassa integrazione. L’obiettivo fissato era di 100mila vetture l’anno, ora non più di un miraggio. Il crollo della produzione del 51 per cento rispetto ai tre mesi dell’anno precedente certifica la crisi dell’impianto e della strategia di Stellantis per l’impianto torinese. E oggi, lunedì 22 aprile, è arrivata la firma di Fiom Cgil ... (open.online)

