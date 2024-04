Conti - Bonolis e D' Alessio svelano tutto sul futuro conduttore di Sanremo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Toto-nomi per2025. Chi prenderà il posto di Amadeus (campione assoluto di ascolti negli ultimi cinque anni)? Su Italia1, a Le Iene, partono le “indagini” di Stefano Corti che ha intervistato alcuni dei personaggi che sarebbero in lizza per presentare la kermesse canora, tra cui: Carlo, Stefano De Martino, Paolo, Alessandro Cattelan, Gigi D'e Alessia Marcuzzi. “Sì, sì, mi ha parlato, mi ha parlato. E io gli ho detto che non posso”, svela. Poi rompe il silenzio anche Gigi D', che dice: “Con un altro che fa lo stesso mestiere di Amadeus, un, tipo Carlo, vanno subito a fare il paragone, quindi hanno paura”. Segue, a ruota, Stefano De Martino: “è un'arma a ...